Судебная реформа: правительство Польши не пойдет на попятную

Варшава, , 06:02 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда объявил 24 июля о наложении вето на судебную реформу, однако это подразумевает приостановление двух из трех законопроектов об изменении судебной системы Польши: тысячи поляков снова вышли на демонстрации в крупных городах, передает 25 июля Die Tagesschau.

Они поблагодарили президента Анджею Дуды за то, что «он услышал свой народ», и потребовали остановить работу над еще одним законопроектом — о судах общей юрисдикции.

На сцене перед зданием Верховного суда выступили несколько судей, которые поблагодарили демонстрантов за их поддержку.

Многие политики правящей партии «Право и Справедливость» не скрывали своего негодования в связи с наложением вето президента.

Премьер-министр Беата Шидло отметила, что правительство и дальше будет придерживаться своих планов по судебной реформе, «оно не пойдет на попятную», потому что «нынешняя судебная система функционирует плохо».

Она добавила, что «реформа, в первую очередь, была обещана избирателям, поэтому ее срочно нужно реализовать».

Напомним, Анджей Дуда объявил о наложении вето на законопроект о «скандальной» судебной реформе и добавил, что не был ознакомлен с текстом законопроекта до его принятия парламентариями.

Он также сообщил, что в последующем разработает собственный законопроект о судебной реформе.

Напомним, законопроект о судебной реформе, принятый на прошлой неделе в Сейме и в Сенате, привел к началу массовых протестов в городах Польши. По мнению оппозиции, закон лишает независимости судебную систему Польши.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Польши наложит вето на законопроект о судебной реформе