Израиль уберет металлодетекторы у Храмовой горы

Иерусалим, Израиль, , 05:41 — REGNUM Кабинет безопасности Израиля после долгих дискуссий и переговоров постановил 24 июля, что металлодетекторы у входа на Храмовую гору будут убраны, их заменят камерами видеонаблюдения и другими передовыми технологиями безопасности, сообщает Die Tagesschau со ссылкой на The Jerusalem Post.

До тех пор, пока не будут введены новые меры безопасности, Израиль увеличит присутствие сотрудников полиции на Храмовой горе.

Согласно официальным данным, на реализацию новой системы безопасности будет выделено около $24 млн. Альтернативой металлоискателям будет, прежде всего, установка камер видеонаблюдения с программным обеспечением, которое будет распознавать лица.

Кабинет министров подчеркнул, что Израиль намерен сохранить статус-кво на Храмовой горе.

Напомним, мечеть Аль-Акса на Храмовой горе является третей по значимости святыней ислама. После происшествия 14 июля, когда трое палестинцев открыли огонь по израильским полицейским, в результате чего двое сотрудников погибли, Израиль усилил меры безопасности и поставил металлодетекторы на входе в Храмовую гору и, непосредственно, в саму мечеть.

Это «не понравилось» палестинцам, которые неоднократно высказывали опасения, что Израиль постепенно хочет взять полный контроль над Храмовой горой.

На этой почве в Иерусалиме продолжались протесты мусульман, требующих убрать металлодетекторы.

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