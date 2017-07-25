Эрдоган: Переговоры с Россией о поставках С-400 — на стадии завершения

Анкара, , 05:19 — REGNUM Переговоры между Москвой и Анкарой по вопросу закупки российских систем противоракетной обороны С-400 «в значительной степени» завершены. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт Anadolu.

Как сообщается, Эрдоган также прокомментировал сделанное ранее главой Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом заявление о том, что сделка России и Турции вызывает обеспокоенность в Вашингтоне.

«Почему это должно вызвать беспокойство?» — отметил президент Турции, подчеркнув, что каждое государство должно «принимать определённые меры для обеспечения собственной безопасности».

Напомним, в начале июня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил журналистам, что Москва и Анкара решили все технические вопросы контракта по поставкам систем С-400, на данный момент турецкая сторона ищет источники финансирования сделки.

В июле агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в Турции сообщило, что Анкара готова заплатить $2,5 млрд за поставку российских ЗРК. Как отмечалось, в 2018 году предполагается получить у России две батареи С-400 и столько же комплексов позднее построить в самой Турции.

Отметим, что ранее помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявлял, что членство Турции в НАТО не является препятствием для возможной поставки республике российских зенитно-ракетных систем С-400.

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