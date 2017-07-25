В Сенате США заявили о необходимости доработки проекта санкций против РФ

Вашингтон, , 03:34 — REGNUM Проект закона о ведении новых санкций США против России, Ирана и Северной Кореи пока окончательно не согласован в Конгрессе, передаёт агентство Reuters.

«Нам нужно ещё немного поработать», — приводит агентство слова главы комитета Сената США по международным отношениям Боба Коркера.

Вместе с ем сенатор отметил, что остающиеся разногласия по законопроекту будут устранены в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп «громко заявляет о своей поддержке продолжения санкций в отношении трёх стран» и «не намерен избавляться от них».

В то же время, по её словам, Трамп пока изучает проект закона о новых санкциях и «оценивает его необходимость». «Он хочет убедиться, что мы получим лучшую возможность для американского народа», — отметила пресс-секретарь.

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