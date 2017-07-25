Экс-мэр Нью-Йорка может сменить Сешнса на посту генпрокурора США

Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может назначить экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани на должность главы Минюста вместо действующего руководителя ведомства Джеффа Сешнса, сообщает портал Axios.

По информации источников издания, возможность кадровой перестановки рассматривается в связи с растущим недовольством президента работой генерального прокурора.

Как сообщается, о предполагаемом преемнике Джеффа Сешнса глава Белого дома говори в нескольких частных разговорах.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что в 2016 году Джефф Сешнс, ещё будучи советником в предвыборном штабе Дональда Трампа, обсуждал предвыборную кампанию российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Якобы разведкой США были перехвачены два разговора Сешнса и Кисляка, в ходе которых «по существу» обсуждалась позиция Дональда Тампа в отношении России. Также источники заявили, что российский дипломат и советник штаба Трампа рассматривали перспективы отношений Москвы и Вашингтона, при этом затрагивая «имеющие значение для России» направления политики Белого дома.

Дональд Трамп позднее выразил возмущение в связи с публикацией в своём микроблоге в Twitter, заявив, что «незаконные утечки» должны прекратиться.

В течение года в СМИ уже неоднократно появлялась информация о недовольстве главы Белого дома работой генпрокурора. В частности, Трамп назвал «нечестным по отношению к президенту» решение Сешнса взять самоотвод в расследованиях, касающихся предполагаемого «российского вмешательства» в президентскую кампанию в США.