В результате авиаудара коалиции США в Ракке погибли 30 мирных жителей

Дамаск, , 02:42 — REGNUM По меньшей мере 30 человек стали жертвами авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской Ракке, передаёт сирийская радиостанция Sham FM.

Как сообщается, удар ВВС коалиции был нанесён по зданию тюрьмы в Ракке, где содержались жители города — заложники террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что результате атаки есть также раненые, однако их количество не уточняется.

Напомним, в начале июня в Пентагоне признали гибель 484 мирных жителей в результате ударов западной коалиции в Ираке и Сирии с момента начала военной операции.

Представители неправительственных организаций, таких как Air Wars, утверждают, что Вашингтоне занижает число убитых мирных граждан.

Войска так называемой «антитеррористической коалиции» во главе с США действуют на территории Сирии с сентября 2014 года, осуществляя боевые действия без согласия руководства страны и соответствующего мандата ООН.