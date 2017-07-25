Законопроект о санкциях станет удавкой на шее Трампа?

Москва, , 04:05 — REGNUM Законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи является вызовом, который бросает Конгресс США, однако неизвестно кому больше — России или Дональду Трампу. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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«На самом деле Соединённые Штаты в отношении того же Советского Союза всегда имели тот или иной санкционный режим, ничуть не менее жёсткий, чем предусмотрен здесь. Действительно беспрецедентно — это персональные санкции, против всех, кто знаком с Путиным. Это продвигает нас во времена хуже Холодной войны», — отметил парламентарий.

«Это очередной вызов, который американский конгресс бросает, причём даже неизвестно кому больше — России или Дональду Трампу, — добавил Вячеслав Никонов. — Трамп, скорее всего, будет вынужден подписать этот билль, хотя это будет удавкой на собственной шее, потому что здесь он распишется в собственном бессилии».

Как сообщало ИА REGNUM, в конгрессе США была достигнута договоренность между представителями демократического меньшинства и республиканского большинства. В случае принятия документа, Трамп будет обязан отчитываться перед конгрессом обо всех планируемых действиях в отношении Ирана, России и КНДР, включая смягчение санкций или налаживание дипломатических отношений.