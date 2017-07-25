Вторник, 25 Июля 2017 года
01:59:27 МСК

Трамп поддерживает новые санкции против РФ, но намерен изучить законопроект

Политика

Президент США «оценивает необходимость» закона о новых санкциях против Москвы, Тегерана и Пхеньяна, сообщили в Белом доме

Вашингтон, 25 июля 2017, 01:41 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп намерен изучить проект закона о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи пере принятие окончательного решения о его подписании. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По её словам, глава государства «громко заявляет о своей поддержке продолжения санкций в отношении трёх стран» и «не намерен избавляться от них».

«Однако он хочет убедиться, что мы получим лучшую возможность для американского народа», — пояснила Сандерс.

На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли Трамп конкретный законопроект, пресс-секретарь отметила, что в данный момент президент США «оценивает его необходимость».

Сандерс пообещала, что пресс-служба Белого дома будет «держать в курсе» журналистов о принятых решениях.

Напомним, ранее республиканцы и демократы в конгрессе США достигли консенсуса при подготовке законопроекта о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. В случае окончательного принятия документа президент США должен будет предоставлять Конгрессу отчёт обо всех предполагаемых действиях в отношении трёх стран.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа