Трамп поддерживает новые санкции против РФ, но намерен изучить законопроект

Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен изучить проект закона о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи пере принятие окончательного решения о его подписании. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По её словам, глава государства «громко заявляет о своей поддержке продолжения санкций в отношении трёх стран» и «не намерен избавляться от них».

«Однако он хочет убедиться, что мы получим лучшую возможность для американского народа», — пояснила Сандерс.

На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли Трамп конкретный законопроект, пресс-секретарь отметила, что в данный момент президент США «оценивает его необходимость».

Сандерс пообещала, что пресс-служба Белого дома будет «держать в курсе» журналистов о принятых решениях.

Напомним, ранее республиканцы и демократы в конгрессе США достигли консенсуса при подготовке законопроекта о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. В случае окончательного принятия документа президент США должен будет предоставлять Конгрессу отчёт обо всех предполагаемых действиях в отношении трёх стран.