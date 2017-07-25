Жертвами атаки смертников у КПП на Синайском полуострове стали семь человек

Каир, , 01:22 — REGNUM Семь человек погибли в результате взрыва у контрольно-пропускного пункта на севере Синайского полуострова, сообщает пресс-служа Вооружённых сил Египта в соцсети Facebook.

Теракт был совершён 24 июля близ города Эль-Ариш. Боевики на джипе попытались прорваться к колонне автомобилей, стоявших возле КПП, однако путь им преградил танк правительственных войск.

После этого нападавшие начали перестрелку с военными, а затем подорвали свой автомобиль.

Сообщается, что все погибшие в результате атаки были мирными жителями. Среди них — трое мужчин, две женщины и два ребёнка.

По словам военных, в случае если террористам удалось бы прорваться на автомобиле непосредственно к КПП, жертвами могли бы стать десятки человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Египта уже несколько лет ведут антитеррористическую операцию против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синайском полуострове, однако до настоящего времени она не увенчалась успехом.

Исламисты регулярно проводят теракты как на территории полуострова, так и за его пределами.