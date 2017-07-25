Берлин и Париж прокомментировали итоги переговоров «нормандской четвёрки»

Берлин, , 01:08 — REGNUM Лидеры страны «нормандской четвёрки» в ходе переговоров 24 июля призвали незамедлительно прекратить нарушения режима перемирия в Донбассе. Об этом говорится в совместном пресс-релизе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

«Нарушения режима прекращения огня должны быть незамедлительно прекращены. Лидеры потребовали выполнения согласованного трёхсторонней контактной группой режима прекращения огня от 21 июля 2017 года», — говорится в заявлении.

Сообщается также, что лидеры государств призвали «соблюдать необходимые меры для предотвращения ущерба гражданской инфраструктуре и важным сооружениям, с тем чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в Донбассе».

Главы германии и Франции также назвали приоритетом отвод тяжёлого вооружения и разведение воинских частей от линии соприкосновения. Составлен список наиболее пострадавших регионов, в которых данные меры должны быть предприняты в первую очередь, информирует пресс-служба.

Напомним, 24 июля состоялись переговоры в режиме телеконференции лидеров России, Германии, Франции и Украины.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, стороны заслушали отчёты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима перемирия на линии фронта. Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Пётр Порошенко также обменялись мнениями по ситуации в Донбассе с учётом серьёзных сбоев в реализации Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

В свою очередь, пресс-служба президента Украины сообщила, что стороны достигли договорённости о согласовании окончательных шагов по безопасности и продолжении работы над «дорожной картой» имплементации Минских соглашений.

Также отмечено, что в августе 2017 года может состояться встреча внешнеполитических советников стран «нормандской четвёрки».