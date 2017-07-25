Колумбийские боевики становятся политической партией

Мадрид, , 23:38 — REGNUM FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Революционные вооружённые силы Колумбии) — бывшая повстанческая организация, 53 года воевавшая против правительства Колумбии и недавно сложившая оружие, объявила о том, что «в соответствии с ранее объявленным планом, переходит к политической деятельности». Как сообщает колумбийский корреспондент испанского информационного агентства EFE, бывшие Революционные Вооруженные силы преобразованы в политическую партию и 1 сентября нынешнего года этот факт будет подтвержден государственной регистрацией.

Верховный лидер организации Родриго Лондоньо (псевдоним «Тимошенко») в данный момент находится на Кубе, где проходит курс лечения от сердечного заболевания. Пленарным заседанием экс-боевиков, состоявшимся 24 июля в Боготе, руководил член Генерального штаба FARC Карлос Антонио Лосада, заявивший, что «новая партия собирается принимать самое активное участие в жизни страны и планирует выставить кандидатов на ближайших выборах в парламент Колумбии».

Как отмечает испанское издание АВС, «бывшие боевики рассчитывают обнародовать свою политическую линию и программу действий в конце августа, понимая, что в начале сентября население будет занято приготовлениями к визиту в страну Папы Римского Франциска (запланирован на 6−11 сентября) и на FARC вряд ли кто обратит внимание».

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