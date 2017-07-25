Национальный архив США рассекретил часть документов по убийству Кеннеди

Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Национальный архив США рассекретил пакет документов, касающихся убийства 35-го американского президента Джона Фицджеральда Кеннеди. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, все документы, касающиеся убийства Кеннеди и расследования этого дела были засекречены американским правительством.

В 1992 году, чтобы ещё больше засекретить документы, Конгресс США принял закон, согласно которому, все федеральные учреждения должны были передать в Национальные архивы документы, имеющие отношение к расследованию убийства Кеннеди.

И вот теперь Национальный архив США снимает гриф «секретно» с 3,8 тысяч документов, касающихся убийства Кеннеди.

Уточняется, что более 400 из этих документов были полностью засекречены, а ещё 3,3 тысячи издавались частично или в отредактированном виде.

Особый интерес представляют документы, содержащие показания бывшего агента КГБ СССР Юрия Носенко о главном подозреваемом в этом деле — Ли Харви Освальде. Также в открытый доступ выложено 17 аудиозаписей показаний Носенко, который сбежал в США после убийства Кеннеди.

Носенко был сыном министра судостроения СССР. Он закончил МГИМО и устроился на службу в органы государственной безопасности Советского Союза. В своих показаниях Носенко утверждал, что в бытность офицером КГБ вел дело Ли Харви Освальда, пока тот проживал в СССР.

Носенко в феврале 1964 года, находясь в Женеве (Швейцария), стал перебежчиком. Подробности побега Носенко до сих пор спорны. По результатам его предательства от 300 до 400 разведчиков были отозваны в СССР и стали невыездными.

Сам Носенко до 1969 года находился в американской тюрьме, так как ЦРУ подозревало его в том, что он двойной агент. Однако с начала 1970-х годов он работал в ЦРУ в качестве консультанта.

Что касается убийства Кеннеди, то это до сих пор одна из самых загадочных страниц истории США. 35-й президент Соединённых Штатов был застрелен 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас.

По официальной версии, в которой слишком много нестыковок, убийство совершил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд. Споры по поводу того, кто в действительности убил президента США, не прекращаются до сих пор.

Примечательно, что документы, касающиеся пребывания Освальда в СССР и показания беглого советского чекиста, который якобы вел дело Освальда в Советском Союзе были рассекречены в тот момент, когда в США продолжается нагнетание антироссийской истерии по поводу «вмешательства» Москвы в американские выборы.