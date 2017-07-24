Зять Трампа дает показания перед сенатом Конгресса США

Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вновь заявил, что никакого «тайного сговора» между предвыборным штабом Трампа и Российской Федерации не было. Такое заявление он сделал сегодня, 24 июля, на закрытых слушаниях в сенате Конгресса США, сообщают американские СМИ.

«Я хочу ясно заявить: я не сговаривался с Россией и не знаю никого в предвыборном штабе, кто бы это делал», — приводят слова Кушнера американские СМИ.

Он также подчеркнул, что у него не было никаких «ненадлежащих контактов» и уж тем более он не полагался на российские фонды для финансирования своего бизнеса.

«Я постоянно говорил, что готов поделиться любой информацией, которая у меня есть, с лицами, ведущими расследование», — сказал Кушнер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зять Трампа согласился дать показания перед сенатом Конгресса США на закрытом заседании специального комитета по разведке.

Сенаторы, главным образом, собираются спрашивать Кушнера именно о «секретных связях» с Россией.