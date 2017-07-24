Лавров: У американских политиков массовый антироссийский психоз

Москва, , 21:11 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в очередной раз комментируя сообщение о якобы «вмешательстве» России в американские выборы, заявил, что не подозревал о возможности массового психоза в рядах политиков США. Об этом лавров заявил в интервью курдскому телеканалу «Рудав», опубликованному сегодня, 24 июля.

Лавров, отметил, что в тот период, когда он работал в российском постпредстве в ООН, он общался с многими американскими политиками.

«Со многими я общался, когда еще работал в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно», — сказал глава МИД РФ.

Он выразил надежду, что, возможно, «многие из тех, кто поддался этому аномальному для политики США движению, понимают, что все это каким-то образом должно прекратиться».

Глава российского внешнеполитического ведомства констатировал, что американские политики сами загоняют себя «за очень высокий забор», из которого потом будет очень трудно выбраться.

Лавров также считает, что антироссийская кампания в США рано или поздно выдохнется, так как до сих пор не предъявлено ни одного факта вмешательства России в американские выборы, а вся информация в СМИ по этому поводу «высосана из пальца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в период президентской гонки 2016 года демократы и их кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон развернули мощную антироссийскую кампанию, с помощью которой хотели дискредитировать республиканского кандидата Дональда Трампа.

В частности, демократы утверждали, что Трамп связан некими «тайными связями» с российскими спецслужбами, а сами эти спецслужбы беззастенчиво вмешались в американские выборы, что предопределило поражение Клинтон.

Никак реальных доказательств этим бредовым обвинениям до сих пор не представлено.