«Россия вновь показывает самые продвинутые в мире военные технологии»

Мадрид, , 20:33 — REGNUM МАКС, крупнейшее событие в сфере авиации в России и одно из важнейших в мире, в очередной раз показывает, что российским военным-научным мозгам нет равных в мире, — восторженно пишет корреспондент испанской El Confidencial Гильермо Сид. — Новые самолеты и супервертолеты не только позволили российским конструкторам гордо выпячивать грудь, но и понуждали специалистов из других стран хвататься за чековые книжки с желанием тут же купить увиденную технику».

Главной звездой МАКСа 2017 года журналист называет МиГ-35 «с его невероятной способностью становиться невидимым для любых радаров и технологической начинкой пятого поколения». «Действовать одинаково эффективно он может и на малых высотах и на больших — подобной универсальностью вряд ли похвастается какой-либо другой производитель авиатехники. Несмотря на то, что самолет еще не запущен в серию и реально находится в стадии испытаний, которые продлятся еще два года, организаторы салона утверждают, что уже сейчас они получили несколько заказов на машину», — отмечает Сид.

Еще одна звезда МАКС-2017 — вертолет Ми-171 Ш ВН — «идеальное средство ведения войны в пустыне, модификация модели Ми-171 Ш, все изменения в которую вносятся благодаря опыту борьбы с ИГИЛ*. К этому летательному аппарату интерес проявляет полмира».

«После распада СССР русским удалось сохранить традиции военного конструирования, а те, что были утрачены — восстановить и развить», — резюмирует испанский корреспондент.