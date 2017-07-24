Путин — президенту Франции: «Эммануэль, привет»

Париж, , 20:12 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в начале телефонного разговора участников «нормандского формата» в режиме конференции дружески поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона. Фрагмент видеозаписи из Елисейского дворца, сделанный протокольными службами канцелярии президента Франции, Макрон опубликовал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 24 июля.

На видеозаписи слышно, как французского президента приветствует его российский коллега Владимир Путин.

Сначала президент России поздоровался на английском языке с участниками формата, а после этого обратился на русском языке к Макрону.

«Эммануэль, привет», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня состоялся телефонный разговор в режиме конференции между Путиным, Макроном, Ангелой Меркель и Петром Порошенко.

Лидеры стран «нормандского формата» обсуждали перспективы урегулирования конфликта в Донбассе, а также заслушали доклад Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) о положении дел на юго-востоке Украины.

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