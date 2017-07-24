Мадуро пообещал отправить за решётку весь «параллельный Верховный суд»

Каракас, , 19:28 — REGNUM «Параллельный Верховный суд» Венесуэлы в полном составе окажется за решеткой, пообещал президент страны Николас Мадуро. Анхель Серпо, первый из 33 судей, назначенных парламентом Боливарианской Республики, находящимся под контролем оппозиции, арестован агентами спецслужбы SEBIN, выполняющей функции разведки и контрразведки.

«Назначение «параллельных» судей — незаконное действие, нарушающее Конституцию страны, — цитирует президента венесуэльское СМИ Noticias24. — Все попытки узурпирования полномочий государственных органов будут пресекаться. Обещаю, что все 33 так называемые судьи будут помещены за решетку, а на их собственность будет наложен арест».

По мнению Мадуро, оппозиция «намерена создать параллельную власть, параллельное управление, параллельное государство». «Не удивительно будет, если на неделе перед выборами 30 июля они попытаются назначить свой Национальный Избирательный Совет, паразитный, неконституционный, незаконный. Все, кто попытается нарушать законы, понесут наказание, и никто их не защитит», — заявил Мадуро.

Читайте также: Венесуэла: 200000 тысяч военных на лице — хороший повод для переворота

Оппозиционные лидеры, в частности экс-кандидат в президенты Энрике Каприлес и вице-президент Национальной Ассамблеи Фредди Гевара назвали факт ареста Анхеля Сепры и обещанные Мадуро репрессии против нелегальных судей, «актом диктатуры, направленным против попыток парламента восстановить конституционный порядок в стране». Демарши оппозиции были поддержаны испанскими СМИ, в частности АВС и La Razón, подавших предстоящую организацию «параллельного Избиркома, который должен будет воспрепятствовать проведению выборов в Конституционную Ассамблею (Учредительное Собрание) или, по крайней мере, выступить с непризнанием их результатов» проявлением демократизма.

Читайте также: ВС Венесуэлы предъявит «параллельным» судьям обвинение в госизмене