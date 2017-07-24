Дочь гражданки РФ, задержанной в Турции, передана её отцу

Анкара, , 19:12 — REGNUM Власти Турции передали шестилетнюю гражданку Российской Федерации Елизавету Уханову, которая ранее была задержана на территории Турции вместе с её матерью, её отцу Сергею Уханову. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации в Турции

Напомним, ранее стало известно, что на территории Турции задержана гражданка Российской Федерации с двумя детьми и гражданским мужем. По данным турецких правоохранителей они намеревались незаконно выехать на территорию Сирийской Арабской Республики.

Стало известно, что родной отец одного из детей — девочки шести лет — постоянно проживает в Саратовской области в городе Маркс. У него есть законные права на свою дочь.

Отец девочки Сергей Уханов направился в Турцию, чтобы забрать свою дочь и центра временного содержания нелегальных мигрантов, куда она была помещена вместе со своей матерью.

Российская дипломатическая миссия вступила в контакты с компетентными турецкими органами, чтобы передать девочку её законному отцу.

По данным дипломатической миссии, Елизавета была передана её отцу и вскоре отправится в Россию.

Что касается остальных задержанных, то посольство продолжает добиваться от турецкой стороны обеспечения к ним консульского доступа. Если соответствующее решение будет принято, все задержанные будут депортированы в Россию.

Стоит отметить, что глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Instagram сообщил, что принимал участие в освобождении девочки и передаче её отцу.

«Совсем недавно ко мне обратился житель Саратовской области Сергей Уханов. В своем видеообращении он просил меня помочь вернуть из Турции его шестилетнюю дочь, задержанную вместе с матерью и ее гражданским мужем с поддельными паспортами на границе с Сирией. Я сразу же поручил своим представителям заняться изучением обстоятельств и сделать все возможное для вызволения и возвращения девочки», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что благодаря предпринятым мерам удалось достичь договорённости с турецкой стороной и вернуть девочку её законному отцу.