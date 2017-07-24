Лидеры «нормандской четверки» два часа обсуждали невыполнение Минска-2

Москва, , 18:40 — REGNUM Состоялся телефонный разговор в режиме конференции между лидерами Российской Федерации, Германии, Франции и Украины. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Пётр Порошенко обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины.

Лидеры четырёх стран заслушали отчёты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии фронта в Донбассе. В докладе также содержали данные о других аспектах деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

После доклада руководства СММ ОБСЕ, Путин, Меркель, Макрон и Порошенко обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учётом серьёзных сбоев в реализации Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

В свою очередь, пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что в августе 2017 года может произойти встреча внешнеполитических советников стран «нормандской четвёрки».

Также, по сообщению пресс-службы украинского лидера, в ходе более чем двухчасовой конференции была достигнута договорённость согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над «дорожной картой» имплементации Минских соглашений. Именно с этой целью и должны состоятся переговоры внешнеполитических советников глав государств нормандского формата.