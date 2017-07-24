МВД России предлагает водителям самим выбирать себе госномера

Москва, , 17:42 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации предложило правительству РФ рассмотреть законопроект, который позволит гражданам самим выбирать сочетание цифр и букв в автомобильных номерах. Об этом сегодня, 24 июля, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на новую редакцию проекта закона «О государственной регистрации транспортных средств».

Сообщается, что МВД предложило новую редакцию проекта закона «О государственной регистрации транспортных средств», которая должна в скором времени поступить в Государственную думу.

В этом законопроекте прописана возможность получать государственные номера на новый автомобиль прямо в автосалоне при его покупке.

Предполагается, что данная услуга будет платной, но предельные тарифы на неё установит Федеральная антимонопольная служба.

Стоит отметить, что сейчас некоторые автосалоны также предоставляют данную услугу, но тарифы они устанавливают сами и они высокие.

Также в законопроекте впервые предлагается ввести на законодательном уровне два термина: «государственный регистрационный знак» (собственно металлическая пластина) и «государственный регистрационный номер» (набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю).

Что касается самостоятельного выбора, то водителю, которому предложенный ГИБДД номер не понравился, разрешается написать заявление и поменять его, заплатив государственную пошлину.

Данный законопроект был принят в первом чтении ещё в 2013 году, после чего над его текстом работали сотрудники МВД и эксперты.