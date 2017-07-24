Пресс-служба Порошенко отчиталась о переговорах в «нормандском формате»

Киев, , 17:29 — REGNUM Сегодня, 24 июля, в «нормандском формате» прошли телефонные переговоры президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина. Пресс-служба главы украинского государства уже обнародовала отчет о переговорах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Ертурула Апакана и его заместителя Александра Хуга.

По данным президентской пресс-службы, Порошенко «назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию «немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия» ДНР и ЛНР. «Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и проведения разведение сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

При этом сообщается украинский президент в очередной раз обвинил российскую сторону в блокировании процесса «освобождения заложников». «Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко», — отмечается в материале.

Также Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН.

Кроме того, подчеркивает пресс-служба украинского лидера, президент Франции и федеральный канцлер Германии в телефонном разговоре заявили о недопустимости высказываний о создании Малороссии.

«Президент Франции и Канцлер Германии подчеркнули недопустимость любых заявлений, которые подрывают территориальную целостность Украины, в частности относительно создания так называемой «Малороссии»», — говорится в сообщении

Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведения разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ.

«Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата», — информирует пресс-служба Порошенко.