Президент ПМР: «Еще вопрос, кто представляет граждан Молдавии, я или Додон»

Тирасполь, , 17:06 — REGNUM В основе молдавско-приднестровского конфликта «лежало столкновении Западного и Восточного мира», заявил на встрече с украинскими журналистами в Тирасполе президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В основном национально заряженное население республики Молдова выступало за объединение с Румынией, — напомнил он. — Это была их позиция. Кстати говоря, Молдова — это, наверное, единственное государство, которое не изучает свою историю. Представьте себе, что Украина будет изучать историю Польши. Наверное, это будет ненормально. А Молдова на сегодняшний день изучает историю Румынии, а историю Молдовы — нет. В Приднестровье же есть история Молдавии. В этом контексте ещё вопрос, кто представляет граждан Молдавии — я или господин Додон».

Красносельский напомнил, что в Приднестровье сохранены молдавский этнос, молдавская культура, молдавская письменность на кириллице, которой 650 лет.

«Тем не менее, тогда в начале 90-х годов, был конфликт взглядов Западного и Восточного мира. Граждане Приднестровья, которые проживали на левом берегу Днестра, однозначно высказались за то, чтобы остаться в Советском Союзе, остаться в едином государстве, остаться в Восточном мире. Граждане Молдовы высказались за румынизацию. Конечно, была национальная подоплёка. Но основа конфликта заключалась в столкновении двух взглядов — Западного и Восточного. Если уж говорить об Украине, то я и в Украине вижу раскол общества: кто-то туда, кто-то сюда. В Молдове общество до сих пор расколото: одни смотрят на Запад, другие — на Восток. А в Приднестровье общество смотрит в одном направлении — только в восточном. Нравится это кому-то или нет, но это выбор народа. Мнение народа надо уважать», — отметил он.

«Я не против Западного мира. Каждому свое. У каждого свой вектор. Кому интересен Запад, пусть живёт на западе. Мне интересно жить в мире, который мы называем Русским или Восточным», — добавил Красносельский.

Философия Русского мира, по его словам, состоит в том, что «люди любой национальности могут свободно себя чувствовать в любом пространстве Русского мира, спокойно развивать свои традиции, особенности, этнос, язык».

«На территории Приднестровской Молдавской Республики проживают граждане 35 национальностей. Есть граждане России — именно этнические русские. Их порядка 150 тысяч. Столько же этнических украинцев. Есть молдаване, болгары, гагаузы, евреи, немцы, поляки, грузины, азербайджанцы, армяне, цыгане. Каждая общность, каждый народ спокойно развивает свою культуру, свой язык, и никто не ограничивает право свободно развиваться в этой части. У нас на территории Приднестровья никогда не было национальных конфликтов. Чем мы, например, отличаемся от Молдовы? Президент Додон говорит, что на территории Приднестровья живут молдаване, то есть, выделяет титульную нацию. А мы говорим, что на территории Приднестровья живут граждане Приднестровской Молдавской Республики, которые представлены разными национальностями, никакие из них не выделяются. У нас три государственных языка — русский молдавский украинский. Именно философия Русского мира делает возможным мирное сосуществование людей разных национальностей», — отметил президент.

В Приднестровье, по его словам, вековые традиции Русского мира: «Этого не отнять. Мы все когда-то жили в одном государстве — в Российской империи, затем в Советском Союзе. Разделились 25 лет назад, а традиции-то, складывающиеся веками, остались. Поэтому мы и говорим о единстве с Русским миром. О каком ещё мире мы можем здесь, на берегах Днестра, говорить?»

Говоря об украинском влиянии в Приднестровье, Красносельский напомнил, что в республике «очень большое количество украинских граждан, поддерживается украинская культура, этнос, история».

«Это всё нам интересно. Мы хотим взаимодействовать по гуманитарным аспектам, в экономическом направлении. Давайте уберём политику в сторону. Давайте будем решать вопросы, которые сближают людей Украины и Приднестровья. Спецпредставителем Приднестровья в Украине назначен Владимир Ястребчак. Контакты у нас есть. Мы стараемся работать с украинским посольством на территории Приднестровья, пытаемся работать со всеми. Конечно, мы хотели бы взаимодействовать и сотрудничать с Украиной в разных сферах. Я призываю вас: приезжайте, пожалуйста, мы готовы с вами общаться на различных площадках, кроме политической. Я хочу, чтобы Приднестровье слышали… Можно спорить: в споре рождается истина. Мы всегда выступаем за сотрудничество. Мы хотим жить в мире и с Украиной, Молдовой, Российской Федерацией. Мы готовы взаимодействовать», — сказал он.

Красносельский отметил, что «сам по национальности украинец».

«У меня мама русская, папа украинец. Когда меня спрашивают о моей национальности, я отвечаю, что я — восточный славянин, так как у меня есть польская, украинская, российская кровь. Душа-то не имеет национальности. Национальность присваивают физической оболочке. Так что я — восточный славянин с российским паспортом. Я получил его еще в 1994 году. У нас, кстати говоря, по законодательству можно иметь неограниченное число паспортов. Гражданин Приднестровья может быть в то же время и гражданином России, Украины, Молдовы… Но основной, конечно, приднестровский паспорт», — подвел итог Вадим Красносельский.

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