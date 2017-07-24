Врио губернатора Севастополя назвал претендентов в сенаторы

Севастополь, , 16:40 — REGNUM Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, который баллотируется на пост губернатора, назвал имена трех претендентов на должность сенатора в Совете Федераций, в случае его победы на выборах 10 сентября. Об этом говорилось на заседании городской избирательной комиссии 24 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«При подаче документов на регистрацию кандидатом поданы документы в отношении трех кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федераций Федерального собрания РФ: Андрея Шишкина, Андрея Соболева и Валерия Куликова», — сообщили в комиссии.

Добавим, что Соболев является действующим сенатором от Севастополя (от исполнительной власти), он был назначен прежним губернатором Сергеем Меняйло.

Законодательное собрание Севастополя в Совфреде представляет Ольга Тимофеева.

Шишкин занимает должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Куликов — вице-адмирал, заместитель командира войсковой части 62 764 Управления Черноморского флота Министерства обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, Овсянников зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Севастополя и был выдвинут от партии «Единая Россия». Статус зарегистрированного кандидата получили Роман Кияшко, выдвинутый местным отделением КПРФ и Илья Журавлев (ЛДПР).

Добавим, что предстоящие выборы на должность губернатора — первые в Севастополе. Губернатор избирается сроком на 5 лет.

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