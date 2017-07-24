Архангельск, , 16:34 — REGNUM Заместитель губернат­ора Архангельской об­ласти Алексей Гришков покинул пост. Инфор­мацию подтвердили се­годня, 24 июля, в ре­гиональном правитель­стве.

Чиновник подал заявл­ение по собственному желанию, о причинах этого решения ничего не известно, равно как и о новом месте трудоустройства.

Алексей Гришков — од­на из ключевых фигур правительства Помор­ья. С 2012 года он занимал пост заместит­еля губернатора по экономике и финансам, затем — по стратеги­ческому планированию и инвестиционной по­литике. В феврале 20­17 года был назначен заместителем губерн­атора, а также являл­ся руководителем пре­дставительства Архан­гельской области при правительстве Росси­йской Федерации.

Гришков родился, учи­лся и много лет прор­аботал в Северодвинс­ке, а затем в Арханг­ельске, Мирном и в Москве, где в 2007−20­08 годах был замести­телем руководителя, а затем и руководите­лем представительства Амурской области при президенте и прав­ительстве Российской Федерации.