Архангельск, 24 июля 2017, 16:34 — REGNUM Заместитель губернатора Архангельской области Алексей Гришков покинул пост. Информацию подтвердили сегодня, 24 июля, в региональном правительстве.
Чиновник подал заявление по собственному желанию, о причинах этого решения ничего не известно, равно как и о новом месте трудоустройства.
Алексей Гришков — одна из ключевых фигур правительства Поморья. С 2012 года он занимал пост заместителя губернатора по экономике и финансам, затем — по стратегическому планированию и инвестиционной политике. В феврале 2017 года был назначен заместителем губернатора, а также являлся руководителем представительства Архангельской области при правительстве Российской Федерации.
Гришков родился, учился и много лет проработал в Северодвинске, а затем в Архангельске, Мирном и в Москве, где в 2007−2008 годах был заместителем руководителя, а затем и руководителем представительства Амурской области при президенте и правительстве Российской Федерации.