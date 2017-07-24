«Нищая Литва – оценка способностей властей»

Вильнюс, , 16:00 — REGNUM Литва хуже всех в ЕС борется с имущественным неравенством, и это — оценка решениям в системе образования, налогов, здравоохранения, соцзащиты, рынка труда, которые формировались десятилетиями, считает депутат Сейма Литвы от фракции Союза крестьян и зелёных Литвы, зампредседателя комитета по соцзащите и труду Томас Томилинас, сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 июля, в Сейме Литвы.

По мнению политика, власти только сейчас стали понимать, что нужно сокращать не только бедность, но и неравенство. Так Томилинас ответил на критику налоговой реформы, предложенной правительством Литвы. «Появляется прогрессивность налогов в отношении доходов от индивидуальной деятельности, вводятся универсальные детские пособия вне зависимости от тестирования доходов. Эксперты, которые говорят, что налоговая реформа всего лишь косметическая, неправы, потому что в налоговой политике революции очень опасны», — сказал Томилинас.

«Именно потому, что люди не способны получать достойные зарплаты, гарантирующие минимальное благополучие семьи, идет массовая миграция», — добавил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным Центробанка Литвы, неравенство доходов в Литве в 2016 году было самым большим с 2005 года, кроме того, оно больше, чем в любой другой стране ЕС. При этом каждый пятый житель Литвы живет за гранью нищеты.