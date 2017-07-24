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Песков прокомментировал «слухи» об усилении войск РФ у границ Украины

Политика

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Россия якобы нарастила свое военное присутствие на границе с Украиной

Москва, 24 июля 2017, 15:56 — REGNUM  Российская Федерация самостоятельно принимает решения о передислокации своих военных подразделений в пределах территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «слухи» о возможном усилении группировки войск у границ Украины.

«РФ вольна изменять конфигурацию ВС на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным», — заявил представитель Кремля журналистам.

Напомним, ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что Россия якобы нарастила свое военное присутствие на границе с Украиной, разместив «ударные мотострелковые дивизии».

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