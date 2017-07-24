Президент Приднестровья не ответил, чей Крым

Тирасполь, , 15:56 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский предпочел уклониться от прямого ответа на вопрос о принадлежности Крыма. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на встрече с украинскими журналистами Красносельский по этой теме высказался так: «Вопрос о том, чей Крым — это следствие, а причина в ином. О причинах я говорил. Это — геополитическая катастрофа, которая произошла вследствие столкновения интересов двух держав. По конституции Украины, это территория, бесспорно, украинская. А согласно Конституции Российской Федерации, Крым — это территории Российской Федерации. Ну что тут поделать?»

Он также высказался об отличиях Приднестровья от «ДНР, ЛНР и Крыма». «Есть несколько отличительных особенностей, если сравнивать Приднестровье с ДНР, ЛНР и Крымом. Первое — это основа возникновения государств. Приднестровская Молдавская Республика появилась на этапе геополитической катастрофы под названием «распад Советского Союза». Но эта самая геополитическая катастрофа произошла с согласия всех геополитических игроков — это элита Советского Союза, США, европейские государства. То есть, конфликта не было. Народ был против, но его мнение никто не спросил. Элита же была согласна. В результате бесконфликтного распада Советского Союза появилось Приднестровье», — сказал президент.

Если же говорить о ДНР, ЛНР и Крыме, продолжил Красносельский, то «здесь мы наблюдаем столкновение геополитических интересов супердержав на территории Украины, в результате которого появились новые территориальные образования». «Второе и, наверное, самое важное: по законодательству Украины эти территории — украинские. Украинские власти от них не отказывались. А вот с точки зрения молдавского законодательства Молдова от нас юридически отказалась. Я говорю о декларациях, принятых 23 июня 1990 года. Парламент Молдовы принял решение о выходе из состава Советского Союза, признании ничтожным пакта Молотова-Риббентропа и признании незаконным создание МССР. Молдавская ССР была создана на основании пакта Молотова-Риббентропа и решения советского правительства путем присоединения Бессарабии к МАССР, которая существовала с 1924 года. Парламент Молдовы за полтора года до распада Союза своим решением разделил Молдавскую ССР на два субъекта — Бессарабию (современную Молдову) и Приднестровье. Это сделал именно парламент Молдовы. Мы видим юридический отказ от территории», — отметил он.

«Почему они это сделали, я не знаю, — продолжил Красносельский. — То есть, при распада СССР было два правопреемника — Бессарабия и Приднестровье. Что надо было делать Приднестровью, когда от нас отказалась Молдова, мы были не нужны ни Украине, ни России? Конечно, народ Приднестровья сделал правильный выбор, 2 сентября объявив о своей независимости. Мы еще год были в составе Советского Союза в качестве ПМССР. Когда Союз рухнул, мы стали независимы. Вот оно отличие. С точки зрения международного права, у нас есть все основания быть признанным государством. Западные политики говорят, что все мировое сообщество признало 15 новых государств в границах распада. Совершенно правильно. Нюанс в том, что при распаде СССР уже не было общих границ МССР. Молдавский парламент их к тому времени уже отменил. Приднестровье надо было признавать самостоятельным субъектом международного права еще при распаде Союза».

«Совершив одну стратегическую ошибку (признав незаконным решение о создании МССР и ничтожным пакт Молотова-Риббентропа), Молдова, исправляя первую, совершает еще одну, военным путем. Речь идет о войне 1992 года. Пролилась кровь. Эти ошибки Молдова и пытается прикрыть так называемым тактическим вероломством, устраивая всевозможные блокады, ограничивая передвижение, выставляя посты. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Все права на независимость у нас есть. Более того, убежден, что независимый международный суд в конечном итоге признает наше право на независимость», — подвел итог президент ПМР.

Читайте развитие сюжета: Президент ПМР: Откуда взяться в Приднестровье самолетам РФ, из космоса?