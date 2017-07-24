Саркис Цатурян, , 15:41 — REGNUM

Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершено. 19 июля с.г. министр экономики Грузии Гиорги Гахария и министр транспорта Турции Ахмет Арслан отправились на первом тестовом поезде по трансграничному маршруту, чтобы оценить его на деле. «У нас большие ожидания от железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая открывает новые перспективы не только Грузии, Турции и Азербайджану, но и другим странам региона. Я надеюсь, что этот важный проект заработает в самое ближайшее время», — заявил Гахария, которого цитирует англоязычное издание Аgenda.ge. Турецкий министр был настроен не менее оптимистично. «Это исторический проект. И вместе мы являемся частью данного исторического факта — запуска первого поезда по новой железнодорожной ветке. Проект очень важен для всех трёх стран, благодаря чему мы будет развивать экономические и культурные контакты», — подчеркнул Арслан, добавив, что «на первых порах железная дорога касалась только Турции, Грузии и Азербайджана, но теперь Казахстан и Туркмения также присоединяются к проекту». Интересный поворот, не так ли?

Примечательно, что 19 июля с.г. в Баку состоялась трёхсторонняя встреча глав дипломатических ведомств Азербайджана, Турции и Туркмении, на которой Мевлют Чавушоглу официально объявил о начале «тест-драйва железной дороги Баки-Тбилиси-Карс», «сервисное обслуживание которой начнётся осенью 2017 года», передает Daily Sabah. Анкара спешит закрепить за собой лидерство в рамках так называемого средневосточного транспортного коридора из КНР в страны ЕС. Впрочем, не только Анкара, но и её «младший партнёр» по неоосманскому проекту — Азербайджан. По оценке главы «Азербайджанских железных дорог» Джавида Гурбанова, ожидаемый объём грузов по ветке — 2 млн тонн в год. А «в будущем грузовые перевозки из Китая и Казахстана по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс должны увеличится до 500 тысяч контейнеров», надеется чиновник.Баку примеряет на себе роль регионального транспортного хаба: по данным японского издания Diplomat, с января по апрель с.г. зафиксирован 35-ый рост перевалки ненефтяных товаров через бакинский международный порт; а совокупный рост грузопотоков через Баку с января по март с.г. составил 26,1%.

Справедливости ради напомним, что республики Средней Азии усматривают в проекте возможность использования Транскаспийского международного транспортного маршрута. Пример тому — интерес Узбекистана к паромному терминалу в казахстанскому порту Курык (Мангистауская область), который с начала 2017 года по июль месяц принял более 93 судов с совокупным объемом грузов в 400 тысяч тонн, уточняет газета Astana Times. Открытый в декабре 2016 года, порт Курык способен обрабатывать до 5,1 млн тонн грузов в год. Так что со временем к нему будет приковано всё больше внимания. Причем не только со стороны Баку, путь к которому из Курыка составляет 18 часов. На грядущий «праздник жизни» спешат попасть портовые города Румынии, Болгарии и Украины.

Без Китая проект не имеет экономической целесообразности, поскольку в первом полугодии 2017 года товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил всего$1,2 млрд, а между Азербайджаном и Грузией — $270,35 млн. Ветка Баку-Тбилиси-Карс интересна Пекину только с точки зрения транзита в Евросоюз, не более того. Поэтому китайцы подписали в мае с.г. соглашение о зоне свободной торговли с Грузией, превратившись в одного из главных внешнеторговых партнёров закавказской республики. Так, по итогам 2016 года товарооборот между КНР и Грузией составил $412.2 млн, что отводит ей третье место в списке внешнеторговых контрагентов Тбилиси (Турция находится на первом месте с $731.67 млн, Россия — на втором с $518.27 млн).

На южных рубежах России создается новая геополитическая реальность. Впервые с распада Советского Союза она формируется не под патронажем Москвы, и даже не Вашингтона, а Пекина. Интерес Китая лежит на поверхности — по итогам 2016 года товарооборот Поднебесной с 28 странами-членами ЕС составил 514,779 млрд евро, из которого 344,642 млрд евро — китайский импорт в Старый Свет. Что касается европейского экспорта в КНР, он составляет 170,136 млрд евро. То есть на два контейнера из Китая приходится лишь один контейнер из Евросоюза, идущий в обратном направлении. Брюссель привык доминировать в торговых отношениях с Соединёнными Штатами, на долю которых приходится 362,043 млрд евро импорта из стран ЕС (при американском импорте из ЕС в 246,774 млрд евро). Но Китай — совсем другое дело.

Отныне «паруса» мировой торговли наполняет ветер с Востока, а не с Запада, что вынуждает Пекин строить сухопутный и морской «Шелковый путь» в страны Западной Европы. Не случайно Зигмар Габриель призывает Берлин и Брюссель смотреть в направлении Пекина, а не Вашингтона, который «тяготеет к протекционизму». Европоцентризм, будучи следствием победы западных держав в двух Опиумных войнах с Китаем и окончательной колонизации Индии в XIX веке, а вместе с ним и американоцентризм, созданный на обломках Британской империи в двух мировых войнах, уходят в прошлое. Однако это не значит, что Запад утратил контроль над нитями обмена. Напротив: мы становимся свидетелями финансового союза Великобритании и КНР, который нуждается не только в Brexit, но и в зонах свободной торговли на каждом из участков пекинско-лондонского «шелкового» пути.

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