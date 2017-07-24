Трамп не нашел доказательств вмешательства РФ в выборы в США

Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Заявление лидера Демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чака Шумера, предложившего однопартийцам не винить РФ в проигрыше на выборах-2016 в США, прокомментировал глава Белого дома Дональд Трамп.

«После одного года расследований и при полном отсутствии доказательств («влияния» властей РФ на выборы в США) Чак Шумер заявил, что «демократам следует винить себя, а не Россию», — написал президент США на своей странице в соцсети Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля лидер Демократического меньшинства в сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) в интервью газете The Washington Post заявил, что представителям Демократической партии США не стоит винить РФ в поражении Хиллари Клинтон на президентских выборах-2016.

По его словам, в итоговом проигрыше на выборах демократы должны винить в первую очередь себя.

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