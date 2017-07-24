В «ЕР» выступили против «визуального мусора» на фасадах в центрах городов

Краснодар, , 15:21 — REGNUM «Единая Россия» предлагает усовершенствовать правила развития городской среды, которые избавят городские улицы и исторические здания от неэстетичной наружной рекламы и рекламных конструкций, уродующих их внешний вид.

Александр Сидякин

Об этом заявил, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», выступая на дискуссионной площадке «Современные общественные пространства» форума «Городская среда» партии «Единая Россия» в Краснодаре.

«Партия предлагает активнее привлекать горожан к вопросам эстетической организации городской среды — к борьбе с «визуальным мусором», незаконными рекламными растяжками, использованию исторических зданий в рекламных целях, — заявил Александр Сидякин, — в условиях, когда идет масштабное строительство новых жилых домов и происходит урбанизация промышленных зон, очень важно не забывать о внешнем облике городов и их эстетической привлекательности, особенно когда это касается исторических центров. В вопросе размещения наружной рекламы нужно учитывать интересы не только бизнеса, но и горожан».

Депутат отметил, что «Единая Россия» проанализирует эффективность существующих законов, регулирующих сферу рекламной деятельности и эстетики городской среды, а также проведет консультации с представителями рекламного бизнеса и общественных организаций для актуализации правил.

«Думаю, всем очевидно, что у общества есть запрос на новые стандарты размещения рекламных конструкций», — сказал Александр Сидякин. По его словам, необходимо поддерживать общественное участие не только при создании проектов комплексного благоустройства, но и в постоянном взаимодействии с муниципальными властями по вопросам, связанным с обликом городской среды.

«Крайне важно совершенствовать каналы обратной связи, чтобы горожане имели возможность донести свое мнение и влиять на процессы благоустройства городов», — добавил парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля партия «Единая Россия» проводит в Краснодаре форум «Городская среда». Работа форума организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии принимают участие около 1000 человек: эксперты, представители НКО, депутаты Государственной Думы, координаторы партийных проектов, главы муниципальных образований, а также представители Минстроя РФ и региональных министерств и ведомств. По итогам работы площадок будут выработаны рекомендации, которые войдут в резолюцию форума. Кроме того, результаты обсуждений будут представлены на итоговом пленарном заседании, на котором, как ожидается, выступит Председатель партии, глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.