США разочарованы Молдавией из-за избирательной реформы Плахотнюка-Додона

Кишинёв, , 14:50 — REGNUM США разочарованы решением властей Молдавии о переходе к смешанной системе выборов вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и ОБСЕ. Как заявили в посольстве США в Кишиневе, изменение избирательной системы «ставит под сомнение декларируемую молдавскими властями цель демократического и европейского будущего для граждан Молдавии», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы продолжим работу со всеми заинтересованными сторонами в Молдавии, включая гражданское общество, чтобы сделать европейское будущее страны реальностью», — добавили в дипмиссии.

Ранее ЕС также раскритиковал Молдавию за отказ от соблюдения рекомендаций Венецианской комиссии и ОБСЕ. А лидер крупнейшей и наиболее влиятельной в ЕС Европейской народной партии Джозеф Доль заявил, что парламент Молдавии «выбрал авторитаризм, коррупцию и хаос, а не демократию, транспарентность и верховенство закона».

Парламент Молдавии 20 июля проголосовал во втором, окончательном чтении за введение смешанной избирательной системы, предложенной социалистами и демократами. Заседание парламента проходило на фоне массовых протестов оппозиции против избирательной реформы, а представители парламентской оппозиции покинули зал заседаний в знак протеста.

Поддержанное президентом Игорем Додоном и социалистами изменение избирательной системы, напомним, выгодно правящей Демпартии Молдавии и ее лидеру Владимиру Плахотнюку, проводящему жесткий антироссийский курс. По мнению подавляющего большинства молдавских экспертов, главная цель реформы — сохранение Демпартии и Плахотнюка у власти после парламентских выборов 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это позор!» ЕС осудил Молдавию за непослушание и авторитаризм