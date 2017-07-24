Четырех человек наказали за георгиевскую ленту на Украине

Киев, , 14:46 — REGNUM На Украине за минувший месяц понесли наказание 4 человека, которых обвинили в использовании георгиевской ленты. Об этом сообщает в понедельник, 24 июля, агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ Нацполиции Украины.

«К административной ответственности были привлечены 4 человека», — говорится в сообщении

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 г. Верховная рада Украины запретила использовать георгиевскую ленту на территории страны. По мнению украинских политиков, георгиевская лента является символом «сепаратизма» и «пропаганды».

Закон о запрете использования на территории страны георгиевских лент вступил в силу 15 июня.

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