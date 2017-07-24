Кремль не комментирует сообщения СМИ о расширении санкций против России

Москва, , 14:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение СМИ о возможном введении санкций ЕС против РФ из-за турбин Siemens в Крыму.

«Зачастую, подобные сообщения потом оказывались фейковыми, — сказал представитель Кремля журналистам. — Поэтому, не считаем возможным это комментировать».

Ранее агентство Reuters cо ссылкой на свои источники сообщило, что Германия якобы призывает ЕС расширить санкционный список против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым против воли компании.

Напомним, скандал разгорелся после того, как западные СМИ сообщили, что две газотурбинные установки фирмы Siemens были переправлены в Крым для установки их на Севастопольской и Симферопольской тепловых электростанциях. Siemens заявила, что российская сторона якобы не имела права отправлять турбины в Крым, так как немецкий концерн это особо обговаривал при заключении контракта.

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