Глава Киргизии «не питал теплых чувств к Госдепу США при демократах»

Бишкек, , 14:18 — REGNUM «У меня абсолютно нет теплых чувств к политике, которую вел Государственный департамент США при демократах», — сказал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая на пресс-конференции. Об этом сообщает «Вечерний Бишкек».

По словам Атамбаева, другие страны неоднократно предупреждали киргизстанское руководство о существовании риска ракетного удара со стороны Ирана по базам США, из-за чего могли пострадать граждане Киргизии. Также он отметил, что закрытие американской авиабазы, располагавшейся на территории аэропорта «Манас» близ Бишкека, повлияло на взаимоотношения Киргизской Республики с властями Соединенных Штатов, после чего те решили оказать военную помощь соседнему Узбекистану.

«Помните, в 2014 году покойный Ислам Каримов (президент Узбекистана — ИА REGNUM ) говорил, что возможны войны за воду в регионе. И в конце того же года Узбекистан получил 328 бронированных машин, каждая почти за миллион долларов. Вот вся демократия, и вот чего стоят слова демократов. Я сказал: «Раз вы за демократию, почему вы нам их не передали?», — цитирует Атамбаева «Sputnik Кыргызстан».

Говоря о российском военном присутствии в Киргизии, глава государства вновь заявил о том, что не возражает против появления второй российской базы близ границы с Таджикистаном, но не поддерживает расширение авиабазы ОДКБ «Кант», сообщило «ИА K-news».

«Если будет идти речь об этом, то лучше размещать базу там, где ситуация действительно плохая. Для нас размещение в Киргизии военной базы России не представляет никакой угрозы. Наша территория не нужна России», — подчеркнул Атамбаев и добавил, что «вряд ли такая база будет построена».

"Тем не менее, нам надо укреплять собственную обороноспособность, наращивая силы. В этом плане нам очень помогает Российская Федерация, от которой в Киргизию уже поступает вооружение — всего порядка одной тысячи тонн военного снаряжения. Скоро будем оформлять прием двух самолетов», — подытожил Алмазбек Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2017 года президент Алмазбек Атамбаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным высказался против расширения авиабазы «Кант» и предложил вместо этого разместить еще одну российскую военную базу на киргизстанско-таджиксистанской границе.

При этом киргизстанский лидер обосновал свое мнение по этому вопросу опасениями, касающимися способности Вооруженных сил Таджикистана противостоять возможному вторжению террористов из Афганистана.

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