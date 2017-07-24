«ЕС должен быть готов со всей мужественностью ответить на вызов США»

Мадрид, , 13:55 — REGNUM Редакция испаноязычного портала elcomunista.net считает, что Европейская Комиссия собирается возразить 26 июля Соединенным Штатам по поводу нового пакета антироссийских санкций. По данным издания, Жан-Клод Юнкер призывает «немедленно отреагировать и рассмотреть варианты поведения ЕС на случай, если среди компаний, на которых будут наложены ограничения Соединенными Штатами, окажутся европейские предприятия (с участием российского капитала)».

Самой смелой формой реакции, внесенной в документ, предлагаемый к рассмотрению, является, как утверждает СМИ, «заявление о том, что новый пакет антироссийских санкций будет недействителен на территории Евросоюза». Предусматривается также возможность «запросить у США «письменное или публичное подтверждение, что новые ограничения касаться европейских интересов не будут».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, подчеркивает другое испанское электронное издание — HispanTV.com, уже заявила 23 июля, что «Дональд Трамп и его администрация поддерживают жесткие действия в отношении России». Новые ограничения, проект которых Конгрессом США уже согласован, являются «неотъемлемой частью понятия «жесткие меры», дополняет издание.

«Евросоюз обращает внимание на то, что новые санкции, разработанные в Штатах, являются односторонним действием, то есть не согласованным с Европейским Сообществом и потому могущим причинить ущерб европейской экономике, в частности, развитию проекта Nord Stream — 2. Мы должны быть готовы к тому, что в течение ближайших нескольких дней нам нужно будет со всей серьезностью и мужеством ответить на решения США», — приводит портал высказывание главы Еврокомиссии Дональда Туска.