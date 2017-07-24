Военный Донбасс: ВСУ ведут интенсивные обстрелы десятков городов республик

Киев, , 13:35 — REGNUM В Донбассе на всех основных участках фронта продолжаются позиционные бои. Противоборствующие стороны применяют артиллерию, минометы, БМП, БТР и весь спектр пехотного вооружения.

Данную информацию 24 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, НМ ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Анатолий Стельмах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, пресс-служба Народной милиции ДНР сообщает, что 23 июля украинские силовики 45 раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ДНР в 20 населенных пунктах.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие… По состоянию на утро 24 июля в результате обстрелов со стороны ВСУ н.п. Коминтерново по ул. Ахматовой 20 сгорел дом. Дополнительная информация уточняется», — говорится в сообщении.

Кроме того, Народная милиция ЛНР отмечает, что за минувшие сутки подразделения ВСУ 10 раз обстреляли позиции ЛНР в н.п. Калиново, Фрунзе, Знаменка, Молодежное, Лозовое, Славяносербск и Логвиново, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. При этом украинские войска вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. «Разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», — говорится в сообщении.

В свою очередь, спикер штаба «АТО» Стельмах заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе войска ДНР и ЛНР 14 раз нарушили режим тишины, «один украинский военный получил ранения».Он сообщил, что на Луганском направлении войска ЛНР из гранатометов и минометов дважды били по позициям ВСУ в Крымском, Новоалександровке, «из БМП по Новозвановке».

«На Донецком направлении из гранатометов противник вел огонь по нашим опорным пунктам вблизи Каменки и на шахте Бутовка», — сказал Стельмах. По его словам, на Мариупольском направлении ВС ДНР «применяли гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки». «В результате этого обстрела один военнослужащий сил «АТО» получил ранения. Кроме того, под гранатометным огнем оказались и дома мирных жителей поселка», — подытожил Стельмах. Также пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины информирует, что по состоянию на 7:00 24 июля электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ. Напомним, 23 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обвинил солдат 72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ в минометном обстреле окрестностей н.п. Крутая Балка (ДНР). После чего было нарушено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции и прекращена подача воды. По его словам, обстрел «целенаправленно осуществлен в канун встречи заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга и спецпредставителя США на Украине Волкера».