Овсянников зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Севастополя

Севастополь, , 12:41 — REGNUM Городская избирательная комиссия Севастополя на заседании 24 июля зарегистрировала врио губернатора города Дмитрия Овсянникова кандидатом на выборах, которые пройдут 10 сентября. Всего в избиркоме официальную регистрацию получили три кандидата, передает корреспондент ИА REGNUM.

«С этого момента я начну более активную избирательную кампанию. — заявил журналистам Овсянников. — Призываю всех горожан участвовать в выборах, это историческая возможность выбрать губернатора. Будет принят соответствующий закон об отзыве губернатора. Выборы — это только начало дальнейшего участия горожан в жизни города путем контроля высшего должностного лица».

Он уточнил, что воспользуется краткосрочным отпуском на время избирательной кампании, учитывая большой объем работы на своей текущей должности.

Добавим, что Овсянников выдвинут партией «Единая Россия», в свою поддержку он предоставил в избирком 13 подписей муниципальных депутатов из 9 образований.

В пятницу, 21 июля горизбирком зарегистрировал в качестве кандидата Илью Журавлева, выдвинутого от ЛДПР. Ранее регистрацию получил выдвиженец КПРФ Роман Кияшко.

Всего, как сообщало ИА REGNUM, семь кандидатов подали документы для регистрации в городской избирком на выборах губернатора Севастополя. Решение о регистрации либо об отказе в регистрации оставшихся 4 кандидатур, горизбирком примет завтра, 25 июля.

Семь кандидатов в губернаторы Севастополя подали документы на регистрацию

Эксперты: «Севастополь будет кипеть», но конкурентов у Овсянникова нет

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Как сообщало ИА REGNUM, после скандала с выдвижением Колесниченко от партии «Родина», он выдвинулся от «Партии Великое Отечество».

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