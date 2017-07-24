Эскадра ВМС НОАК прибыла в Грецию с дружественным визитом

Афины , , 12:33 — REGNUM В Пирее состоялась торжественная церемония встречи кораблей ВМС НОАК, прибывших в Грецию с дружественным визитом. Церемонию посетили несколько десятков официальных лиц, в том числе командующий ВМС Греции коммодор Георгиос Аграфотис, а также более 1 тыс. этнических китайцев, проживающих в Греции.

В греческий порт вошли сразу три военных корабля: ракетный эсминец «Чанчунь», ракетный фрегат «Цзинчжоу» и судно снабжения «Чаоху». Визит китайских моряков продлится четыре дня, в течение которых все желающие смогут посетить военные корабли из КНР, пишет «Жэньминь жибао».

«Приветствуем офицеров и матросов НОАК. В последние годы отношения между Грецией и Китаем вышли на принципиально новый уровень, данный визит лишь подтверждает это. Греция заинтересована в развитии сотрудничества, в том числе в оборонной сфере», — заявил высокопоставленный греческий офицер Георгиос Аграфотис.

Китайский дипломат Гао Вэньци поблагодарил греческую сторону за оказанный теплый прием и заявил о том, что порт Пирей является «жемчужиной Средиземного моря и местом, где сбудутся мечты греков и китайцев», намекая на интеграцию Греции в проект Нового шелкового пути, предложенного Пекином в 2013 году.

150-я эскадра ВМС НОАК во главе с ракетным эсминцем «Чанчунь» покинула порт приписки 23 апреля 2017 года. Из Шанхая китайские моряки отправились с визитами доброй воли в страны Азии, Европы, Африки и Океании.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 января корабли ВМС НОАК вошли в порт Дохи.

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