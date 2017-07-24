Президент Польши наложит вето на законопроект о судебной реформе

Варшава, 24 июля 2017, 12:43 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда объявил в понедельник, 24 июля, о наложении вето на законопроект о «скандальной» судебной реформе, одобренный ранее депутатами обеих палат парламента, сообщает Bloomberg.
Он добавил, что не был ознакомлен с текстом законопроекта до его принятия парламентариями.
«Я сожалею, что законопроект о Верховном суде перед его внесением в Сенат не был мне представлен», — сказал глава государства.
Он также сообщил, что уже сегодня он проведет встречу с председателем Верховного суда и в последующем разработает собственный законопроект о судебной реформе.
Напомним, законопроект о судебной реформе, принятый на прошлой неделе в Сейме и в Сенате, привел к началу массовых протестов в городах Польши.
По мнению оппозиции, закон лишает независимости судебную систему Польши.
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