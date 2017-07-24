США заподозрили РФ в противодействии разработкам сланцевой нефти

Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Представители Республиканской партии в Палате представителей США и по меньшей мере один член администрации президента Дональда Трампа призвали провести расследование в отношении борцов за окружающую среду, выступающих против разработок сланцевой нефти и применения при этом технологии гидроразрыва пласта. Об этом пишет издание Politico.

По данным газеты, некоторые политики считают, что власти России, которые недовольны успехами США в добыче черного топлива, финансируют организации «зеленых».

Издание напоминает, что именно технология фракинга позволила США догнать РФ в добыче природного газа.

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