Артамонов назвал депутатов калужского Малоярославца инопланетянами

Малоярославец, Калужская область, , 11:59 — REGNUM Непростая ситуация, сложившаяся в Малоярославце, где по вине местных властей город пока не попал в федеральную программу «Городская среда», стала предметом серьёзного разговора, состоявшегося 24 июля на заседании правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании шла речь о том, что в 2017 году на территории калужского региона в проекте по формированию комфортной городской среды принимают участие 22 муниципалитета. В настоящее время осуществляется наиболее ответственный этап реализации программы, связанный с проведением торгов. На торги уже выставлены заявки из семи муниципалитетов. Заявки ещё 11 — готовятся к размещению. В ряде муниципальных образованиях объекты уже прошли процедуру торгов, и подрядчики приступили к выполнению работ по благоустройству территорий. Из 550 млн рублей, выделенных в этом году на программу"Городская среда», более 200 млн рублей уже в работе.

Между тем власти Малоярославца не смогли во время подготовить нужную документацию, и пока город остается без финансирования на данный проект. К тому же администрация города не стремится к тому, чтобы получить федеральные средства на благоустройство дворов. Это сообщение возмутило губернатора области Анатолия Артамонова.

«Непонятно, почему не участвуете в этой программе. Почему у администрации района город Малоярославец остался без руля и ветрил?! Если завёлся этот проходимец Харлампов (мэр Малоярославца — ИА REGNUM ), то надо бить тревогу, собирать депутатов и сказать им: как вы будете людям в глаза смотреть? У вас должна быть какая то гордость, переживания за то, что происходит в городе. Люди о вас думают, что это инопланетяне какие-то. Как можно было отказаться от «дармовых» денег. По инициативе президента страны из федерального бюджета средства нам выделили. И вот сейчас как получается: Город воинской славы, а здесь не сумели бумажки оформить и ничего не собираются благоустраивать. Глава муниципального образования безответственно относится к своим обязанностям. Честное слово, этого не понимаю. Все муниципалитеты, у кого есть переживания за благоустройство своих территорий — подсуетились. И здесь, на мой взгляд, совершенно справедливое коллективное обращение жителей города о тех безобразиях, которые творятся в Малоярославце. Дальше терпеть эту ситуацию невозможно. И у меня возникает вопрос к депутатам городского собрания. Насколько понимаю, партия «Единая Россия» там имеет большинство. Так для чего жители выбирали вас, и какие позиции вы отстаиваете? Они там людям пообещали сто коробов. На их месте сейчас, от этого позора, надо сложить свои депутатские полномочия. И если они честные люди, они так и должны сделать, вместе с главой городской администрацией, которыми они руководили. Там рука руку моет», — резюмировал Анатолий Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 жителей Малоярославца в открытом письме к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову обвинили местных чиновников и депутатов в коррупции. По мнению авторов письма, в муниципальных органах царят клановость и семейственность, что компрометирует власть и вызывает у населения недоверие к ней.

Между тем в настоящее время в суде рассматривается дело мэра города Малоярославца Григория Харлампова. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

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