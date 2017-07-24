Тель-Авив, , 12:34 — REGNUM Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что в эскалации нынешней ситуации напряженности вокруг Храмовой горы виноват Израиль, пишет 24 июля Die Zeit.

«Израиль играет с огнем, — отметил генсек. — Его правительство не понимает, что если не уступит требованиям палестинцев, то против страны могут выступить все мусульманские государства».

Ахмед Абу аль-Гейт требует от Тель-Авива выполнить требования палестинцев и убрать металлоискатели, которые сотрудники израильских служб безопасности установили на входе в мечеть Аль-Акса в качестве укрепления мер безопасности после теракта.

Генерал Йоав Мордехай, координатор действий израильского правительства на палестинских территориях, в свою очередь, выразил готовность пойти на компромисс с палестинцами, если только те предложат альтернативу металлоискателям.

Напомним, мечеть Аль-Акса на Храмовой горе является третей по значимости святыней ислама.

Палестинцы неоднократно высказывали опасения, что Израиль постепенно хочет взять полный контроль над Храмовой горой.

Израильские власти, в свою очередь, усилили меры безопасности в связи с терактом, который произошел на Храмовой горе 14 июля: трое палестинцев открыли огонь по израильским полицейским, в результате чего двое сотрудников погибли.