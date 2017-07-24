Анкара, , 12:13 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар заявил 22 июля в интервью Das Bild, что «на немецких турок ни в коем случае не должен повлиять кризис в отношениях между Турцией и Германией».

«Пока Турция движется в сторону диктатуры, с ней не может быть нормальных отношений, но немецких турок это не должно касаться», — отметил он.

К тому же, по словам Зигмара, Турция остается важным партнером Германии, «сам конфликт между двумя странами происходит на правительственном уровне».

Он подчеркнул, что «их объединяет так много: тесное экономическое сотрудничество, туризм, общая история и многое другое».

Зигмар добавил, что роль немецких турок остается неоценимой: именно они в 1950-х годах приезжали «поднимать немецкую экономику». На сегодняшний день в Германии проживает более трех млн турок.

Поэтому, как считает Зигмар, «ущемлять права немецких турок — не в интересах Германии».

Напомним, что отношения Турции и Германии значительно ухудшились в апреле 2017 года в преддверие турецкого конституционного референдума. Ранее «камнем преткновения» был вопрос о допуске немецких депутатов на военные базы в Турции с целью посетить солдат бундесвера.

Анкара до сих пор отказывает немецким депутатам в посещении, так как обвиняет Германию в предоставлении политического убежища бывшим турецким чиновникам и офицерам, которых турецкое правительство обвиняет в причастности к организации попытки военного переворота в июле 2016 года.