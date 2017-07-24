Корабли постоянной военно-морской группы НАТО прибыли на Украину

Одесса, Украина, , 11:14 — REGNUM Корабли постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в порт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС ВС Украины на странице в соцсети в Facebook.

«В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) — эсминец Королевских ВМС Великобритании DUNCAN и фрегат ВМС Турции YILDIRІM», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа пребывания кораблей НАТО, которая продлится до 27 июля, предусматривает протокольные встречи командования похода с командующим ВМС ВС Украины и с органами власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Одессу заявил, что власти Украины планируют вернуться к вопросу о вступлении страны в НАТО, а также приблизить украинскую оборонку к стандартам военного блока.

Читайте также: Порошенко подтвердил намерение Украины вступить в НАТО