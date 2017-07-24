Омская полиция не стала спорить с замгенпрокурора

Омск, , 10:14 — REGNUM В УМВД России по Омской области не стали опровергать или подтверждать заявление заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня о том, что власти всех субъектов РФ не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей.

Об этом Гринь заявил 13 июля во время заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации.

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«Одобрение либо оспаривание позиции заместителя генерального прокурора Российской Федерации Виктора Гриня не входит в компетенцию УМВД России по Омской области», — сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 июля, в УМВД по региону.

Однако в ведомстве также подчеркнули, что на полицию возлагаются обязанности по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах. В связи с этим определены обязательные нормы ежесуточного выставления нарядов комплексных сил полиции, включающих в себя сотрудников патрульно-постовой службы, государственной инспекции безопасности дорожного движения и вневедомственной охраны Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Омской области. Сотрудники указанных подразделений задействуются для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в местах массового пребывания людей ежедневно.

Во время проведения спортивных, культурно-массовых, религиозных и иных мероприятий в местах массового пребывания людей омская полиция готовит и проводит комплекс оперативных и профилактических мероприятий по предотвращению и недопущению правонарушений и преступлений, терактов. По итогам 2016 и прошедшего периода 2017 года подобных фактов не допущено, отметили в УМВД.

«Для обеспечения безопасности граждан со стороны органов внутренних дел проводятся оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с привлечением необходимого количества сил и средств», — говорится в сообщении ведомства. При этом в УМВД взаимодействуют с органами исполнительной власти региона, территориальными подразделениями УФСБ России, Росгвардии и другими. Количество личного состава, привлекаемого к охране общественного порядка и безопасности, зависит от заявленного числа участников.

В 2017 году для повышения антитеррористической безопасности мест массового скопления людей Омская полиция во взаимодействии с Росгвардией, МЧС и другими заинтересованными ведомствами обследовала 374 места с массовым пребыванием граждан в летний период. Проверялось наличие физической охраны, средств видеонаблюдения, ограждения, тревожной сигнализации, достаточности охранного освещения и так далее. В результате были подготовлены соответствующие материалы, на основании которых в адрес собственников объектов, глав муниципальных образований направили предложения по повышению террористической укреплённости и противокриминальной защищённости. Количество и характер выявленных нарушений в полиции не уточнили.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по словам замгенпрокурора Виктора Гриня, власти всех субъектов РФ не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью объектов.

«Во всех субъектах прокурорами констатирован низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно отсутствие охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами», — подчеркнул Гринь.

Что касается Омской области, её Гринь назвал в числе субъектов РФ, где «длительное время не завершается категорирование мест массового пребывания людей по степени угрозы совершения террористических актов, без чего невозможно оформление паспорта их безопасности».

Напомним, в декабре 2016 года губернатор Омской области Виктор Назаров в ходе заседания антитеррористической комиссии региона и оперативного штаба потребовал от муниципальных глав личного контроля за ситуацией на вверенной им территории, а также быть на связи в любой момент.

Как сообщили тогда в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), на заседании антитеррористической комиссии Назаров запретил главам муниципалитетов без согласования с ним покидать в новогодние праздники пределы своих районов. Уточнялось, что ещё одно распоряжение касалось обеспечения безопасности детей.