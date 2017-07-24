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Трамп пожаловался на представителей Республиканской партии

Политика

«Очень грустно»

Вашингтон, 24 июля 2017, 09:07 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter выразил сожаление тем, что представители Республиканской партии не защищают главу Белого дома от нападок.

«Очень грустно, что республиканцы — даже те, кто многим обязан моей поддержке — делают очень мало, чтобы защитить своего президента», — написал американский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще в период предвыборной кампании представители Демократической партии обвиняли Трампа и его команду в том, что он якобы связан с РФ. Никаких внятных доказательств такой связи представлено не было.

После победы Трампа демократы продолжили использовать это бездоказательное обвинение для давления на новую администрацию.

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Деятельность президента США Дональда Трампа