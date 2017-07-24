Президента Индонезии назвали жестоким

Джакарта, , 09:11 — REGNUM Президента Индонезии Джоко Видодо назвали жестоким и сравнили с президентом Филиппин Родриго Дутерте из-за его «жестких» мер в борьбе с наркоторговлей в стране, пишет 23 июля Deutsche Welle.

Видодо разрешил полицейским без предупреждения стрелять в наркоторговцев, которые сопротивляются при задержании либо вовсе пытаются бежать.

Он призвал «быть жестокими» не только по отношению к местным наркоторговцам, но и по отношению к приезжим, «даже если они едва сопротивляются».

Заявление президента Индонезии вызвало критику среди представителей правозащитных организаций. Они считают, что полиция будет пренебрегать «своей легальной вседозволенностью».

Напомним, Европейский парламент неоднократно обвинял Дутерте за его методы борьбы с наркоторговлей: за время его правления с июня 2016 года в стране было убито 7,5 тыс. человек, из них 2,5 тыс. полицейских.

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