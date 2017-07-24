Президент ФРГ: Без американцев не было бы немецкой демократии

Берлин, , 08:05 — REGNUM Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что «в истории двусторонних отношений между Германией и США никогда не было столько неопределенности, как сегодня». Об этом он сказал в интервью Zweites Deutsches Fernsehen, опубликованного 23 июля.

Он подчеркнул, что его «смущают некоторые аспекты современных трансатлантических отношений», однако не упомянул, какие именно.

Несмотря на это, он считает, что отношения Берлина и Вашингтона «очень важны для Германии», ведь, «без американцев не было бы немецкой демократии».

Он также подчеркнул, что экономическое развитие было бы невозможно без «плана Маршалла».

Отношения между двумя странами ухудшились в 2017 году, добавляет издание.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обращался с критикой в адрес немецкого руководства из-за «несправедливого» экспортного профицита, возникающего в Германии, а также из-за невыполнения обещания в рамках НАТО тратить на оборонные нужды более 2% от ВВП.