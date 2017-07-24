СМИ: Операторам РФ грозят штрафы из-за исполнения «закона Яровой»

Москва, , 07:40 — REGNUM Пакет антитеррористических законов, получивший в СМИ название «закон Яровой», может привести российские сотовые компании к большим штрафам из-за нарушения нового регламента ЕС. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Института исследования интернета, изучившего новый регламент ЕС о защите данных.

«ЕС введет новые нормы обработки данных в мае 2018 г, — говорится в сообщении. — Их нарушение (…) может повлечь за собой серьезные штрафы — до 20 млн евро или до 4% от годовой глобальной выручки в зависимости от того, какая сумма больше».

Согласно подсчетам экспертов, общий суммарный штраф для 4-х крупных операторов РФ может составить около 45 млрд руб.

Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян уточнил, что новый регламент ЕС позволяет хранить данные пользователей из европейских стран лишь с разрешения спецслужб, однако в «законе Яровой» отсутствуют нормы, ограничивающие либо запрещающие хранение трафика иностранных граждан.

По его словам, если компания РФ будет хранить данные европейского пользователя без его согласия или предоставит эти данные спецслужбам РФ без решения суда, она нарушит новый регламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «пакет Яровой», который должен вступить в силу 1 июля 2018 года, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года.

Согласно пакету законов, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить данные о содержании бесед и переписки пользователей, в том числе фото-, видео‑ и звуковые файлы, до полугода. Информация может быть предоставлена спецслужбам после запроса.

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