Трамп об «охоте на ведьм» в США: Оправдание проигрыша на выборах

Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Представители России и Демократической партии США смеются над «охотой на ведьм», призванной оправдать поражение политика Хиллари Клинтон на выборах в США. Об этом написал глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Пока продолжается фальшивая российская охота на ведьм, две группы людей смеются над этим оправданием проигрыша на выборах — демократы и русские», — написал американский лидер.

Напомним, ранее глава Белого дома Трамп уже заявлял, что расследование истории о его «связях с Россией» раскалывает общество, а вся эта тема «сговора с Москвой» является настоящей «охотой на ведьм».

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